Херсон остался без электричества и воды

Главное: В Херсоне исчезли электричество и вода. Также без них остались некоторые населенные пункты.

Детали: В четверг, 25 августа, в Херсоне исчезли электричество и водоснабжение. Об этом говорят российские военные, контролирующие город.

Кроме этого без них остались некоторые прилегающие населенные пункты.

Причина ЧП не называется.

Местные же жители в социальных сетях пишут, что это произошло из-за продолжающихся боевых действий.

При этом в Херсоне с перебоями работает мобильная связь.

В тему: Энергодар остался без электричества и воды.