Херсон остался без электричества и воды

Главное: В Херсоне исчезли электричество и вода. Также без них остались некоторые населенные пункты.
Детали: В четверг, 25 августа, в Херсоне исчезли электричество и водоснабжение. Об этом говорят российские военные, контролирующие город.
Кроме этого без них остались некоторые прилегающие населенные пункты.
Причина ЧП не называется.
Местные же жители в социальных сетях пишут, что это произошло из-за продолжающихся боевых действий.
При этом в Херсоне с перебоями работает мобильная связь.
В тему: Энергодар остался без электричества и воды.