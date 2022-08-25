Найден неизвестный штамм ВИЧ

Главное: Ученые нашли новый штамм ВИЧ. Его обнаружили на Кипре.

Детали: Ученые нашли новый штамм ВИЧ у четырнадцати геев. Сделали это эксперты из университета Кипра и Национальной лаборатории ВИЧ в Лос-Аламосе.

По их словам, данный вид заразы получил название CRF91_cpx, он является мозаикой из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U.

Специалисты сообщают, что новый рекомбинантный штамм ВИЧ-1 классифицирован как новая циркулирующая рекомбинантная форм.

В отчете говорится, что ученые пока точно не установили все клинические проявления, которые могут быть у заразившихся этим штаммом.

В тему: Выявлен новый штамм ВИЧ.