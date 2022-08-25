Жертвами войны в Украине стали уже 376 детей

Главное: В Украине во время войны погибли 376 детей. 733 несовершеннолетних получили ранения.

Детали: Война в Украине продолжается. Ее жертвами становятся дети.

Данные на четверг, 25 августа, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что погибли 376 детей, а различные ранения получили 733 несовершеннолетних.

Информируется, что 24 августа в результате ракетного удара по поселку Чаплино (Днепропетровская область) погибли дети шести и одиннадцати лет, а пять несовершеннолетних получили ранения.

Также после обстрела в Новом Буге (Николаевская область) ранения получили дети десяти и шестнадцати лет.

Минувшей ночью после обстрела села Великомихайловка (Днепропетровская область) получили ранения дети двух, семи и пятнадцати лет.

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