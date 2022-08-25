Стали известны составы всех корзин Лиги чемпионов

Главное: Определены все корзины Лиги чемпионов. С кем может встретиться «Шахтер»?

Детали: Определены составы всех корзин Лиги чемпионов 2022-2023. Жеребьевка групп пройдет в четверг, 25 августа, в Стамбуле.

Стало известно, с кем может сыграть донецкий «Шахтер».

Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», ПСЖ, «Порту», «Аякс».

Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», РБ «Лейпциг», «Тоттенхэм».

Третья корзина: «Боруссия» Д, «Ред Булл Зальцбург», «Шахтер», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

Четвертая корзина: «Рейнджерс», «Марсель», «Копенгаген», «Брюгге», «Селтик», «Виктория», «Маккаби» Хайфа, «Динамо» Загреб.

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