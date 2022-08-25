Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 45 850 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 45 850 солдат. Уничтожено 1 929 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ сообщает о потерях россиян на четверг, 25 августа.

Сообщается, что погибли уже 45 850 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 929 танков, 4 245 боевых бронированных машин, 1 037 артиллерийских систем, 272 реактивные системы залпового огня, 148 средств ПВО, 234 самолета, 202 вертолета, 828 БПЛА оперативно-тактического уровня, 196 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 160 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 99 единиц специальной техники.

В тему: Генштаб ВСУ сообщил о потерях России за полгода войны.