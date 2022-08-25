Кардиологи дали дельный совет старикам

Главное: Кардиологи дали совет людям старше 85 лет. Нужно ходить хотя бы по десять минут в день.

Детали: Эксперты Европейского общества кардиологов дали совет людям старше 85 лет. Появились данные их отчета.

В нем говорится, что в таком возрасте нужно ходить хотя бы по часу в неделю – то есть по десять минут в день.

Так, в ходе своей работы эксперты изучили связь между ходьбой и риском смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых в возрасте 85 лет и старше.

Отмечается, что в их исследовании приняли участие 7 047 людей, которые прошли Корейскую национальную программу скрининга здоровья в 2009-2014 годах.

Все участники заполнили анкету о физической активности.

Они были разделены на пять групп в зависимости от времени, затрачиваемого на ходьбу в медленном темпе в неделю.

Информируется, что 4 051 (57,5%) участников не совершали медленной ходьбы, 597 (8,5%) ходили менее одного часа, 849 (12%) ходили от одного до двух часов, 610 (8,7%) ходили от двух до трех часов и 940 (13,3%) ходили более трех часов в неделю.

Сообщается, что по сравнению с малоподвижными людьми, у тех, кто ходил пешком не менее одного часа в неделю, относительный риск смертности был на 40% ниже.

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