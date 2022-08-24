Макрон объявил о завершении «периода изобилия»

Главное: Эммануэль Макрон призвал французов готовиться к кризису. Он заявил, что период изобилия завершен.

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам своей страны. Выступая на открытии заседания Совета министров, он признал, что из-за войны в Украине всем придется готовиться жить в условиях кризиса.

Так, политик сказал: «Мы переживаем большие потрясения. Это можно считать окончанием периода изобилия. Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными».

Глава государства добавил, что французы снова столкнутся с дефицитом той или иной продукции и технологических материалов после войны в Украине и климатического кризиса, который был вызван засухой и пожарами.

Он резюмировал: «Свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».

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