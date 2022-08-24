Священнику УПЦ необходима помощь на лечение и реабилитацию

Главное: Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Красноселка, Александрийской епархии, иерей Михаил Чабан, уже перенесший 4 операции и ампутацию ноги, нуждается в молитве и материальной помощи, поскольку состояние его здоровья значительно ухудшилось.

Детали: Под негативным влиянием сахарного диабета второго типа (тяжелая форма), священник начал стремительно терять зрение, под угрозой оказалась и вторая нога, которую придется ампутировать, если не принять значительные медицинские меры, сообщает Центр информации УПЦ.

Последние несколько лет священник страдал от боли в ногах. Ситуация усложнилась в 2019 году. Отец Михаил перенес четыре операции, пять месяцев стационарного лечения и ампутацию одной ноги. На лечение он потратил большую сумму, но впереди еще долгая реабилитация, не на один год, оплатить которую сельский священник не может.

Семья священника просит всех неравнодушных оказать посильную финансовую помощь и даровать возможность продолжать служить Богу и возносить молитвы за своих благодетелей.

Помочь можно по реквизитам

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