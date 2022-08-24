Байден преподнес Украине серьезный подарок

Главное: США выделяют военную помощь Украине. Почти на три миллиарда долларов.

Детали: В среду, 24 августа, в День независимости Украины стало известно, что США предоставят нашей стране крупную военную помощь на 2,98 миллиарда долларов. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.

Ее выделят через Инициативу содействия безопасности Украины.

Ожидается, что это позволит нашей стране получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, беспилотные авиационные комплексы и радары.

Также Джо Байден сказал: «Сегодняшний день – это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается и будет оставаться суверенным и независимым государством».

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