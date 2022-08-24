Генштаб ВСУ сообщил о потерях России за полгода войны

Главное: Россия потеряла в войне 45,7 тысяч солдат. Уничтожено 1 924 танка.

Детали: Война в Украине продолжается уже полгода. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на 24 августа.

Сообщается, что погибли уже 45,7 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 924 танка, 4 243 боевых бронированных машины, 1 036 артиллерийские системы, 266 реактивных систем залпового огня, 147 средств ПВО, 234 самолета, 199 вертолетов, 819 БПЛА оперативно-тактического уровня, 196 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 160 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 99 единиц специальной техники.

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