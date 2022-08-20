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Новости > Вдове священника УПЦ нужна помощь на операцию сыну

Вдове священника УПЦ нужна помощь на операцию сыну

Александра Кудрявцева
20.08.22 13:15
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Вдове священника УПЦ нужна помощь на операцию сыну
Главное: Супруга настоятеля Николаевского храма села Яблоновка Киевской области Мария Сушанская, которая три года назад стала вдовой с шестью детьми, нуждается в помощи на операцию сыну.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам, один из детей Марии имеет «букет» врожденных болезней и сейчас нуждается в операции, чтобы сохранить слух.
 
Максиму 14 лет, он учится в специализированной школе, потому что с рождения очень плохо слышит, а еще у него слабое зрение.
 
«В конце прошлого года мальчику сделали операцию на одном ухе, чтобы можно было установить слуховой аппарат. Вторая операция должна была быть в марте, но началась война», — рассказала Мария Сушанская.
 
Оперировали Максима в Институте отоларингологии имени профессора Коломийченко НАМН Украины, но неудачно. Матушка обратилась в частную клинику пластической хирургии, где взялись помочь мальчику. Одну операцию Максиму уже сделали, исправив ошибки прежнего хирургического вмешательства, вторую планируют провести в конце августа — начале сентября.
 
«После операций Максим будет пользоваться слуховым аппаратом системы Baha, который ему имплантируют. На это мы не собираем пока средства, потому что надеемся, что Институт отоларингологии пойдет навстречу и нам выдадут его бесплатно», — объяснила Мария Сушанская.
 
Операция в частной клинике стоит очень дорого, но вдове священника сделали внушительную скидку и нужно заплатить всего 900 евро. Однако и этих денег у многодетной мамы нет. Мария просит помолиться о Максиме и помочь средствами на его лечение.
 
Помочь можно перечислив на средства на карту ПриватБанка: 4149 6293 4234 2367 (Сушанская Мария Ивановна).
 
В тему: Супруге священника УПЦ нужна помощь на операцию по замене суставов.
 

Тэги: ребенок, помощь, УПЦ

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