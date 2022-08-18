Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ с восьмой годовщиной интронизации

Главное: Предстоятели Поместных Православных Церквей поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви с 8-летием со дня интронизации на кафедру Киевских Митрополитов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, Предстоятели и Поместных Православных Церквей присылают поздравление Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию по случаю годовщины его интронизации.

Патриарх Сербский Порфирий в своем поздравлении назвал Митрополита Онуфрия «ревностным и жертвенным пастырем», который своим служением показывает пример евангельской любви к Господу.

«Молимся Господу, чтобы Вы всегда находились в Его благодатных дарах, и чтобы Вас укрепил в добром здравии к радости всем нам, а больше всего благочестивого клира и благоверной паствы Украинской Православной Церкви», — отметил сербский Патриарх.

Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Архиепископ Пряшевский, Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав пожелал Митрополиту Онуфрию «крепости архипастырских сил, неисчерпаемой помощи Божией в трудах и молитвенного покровительства всех преподобных Отцов Киево-Печерских».

«Молитвенно поздравляю Вас с 8-й годовщиной интронизации на Престоле митрополитов Киевских. Вы приняли кормило церковного управления в непростые времена, но укрепляясь словами Святого Евангелия, отдаете себя за вверенный Вам клир и верных, не прекращая молитвенного свершения и не оставляя трудов милосердия, покрывая скорби и утешая печаль», — написал Предстоятель Православной Церкви .

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре 17 августа верующие Украинской Православной Церкви отметили 8-ю годовщину интронизации Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

В тему: В УПЦ отмечают 8-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия.