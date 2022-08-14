Монахи Киево-Печерской лавры передали гуманитарную помощь на Черниговщину

Главное: Братия Киево-Печерской Лавры помогли с организацией сбора гуманитарной помощи жителям Черниговской области, пострадавшим от военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, были переданы продукты и лекарства в храм, находящийся в селе Яцево.

Насельники Лавры просят о предоставлении помощи подопечным отдела социального служения.

«Можно жертвовать одежду и обувь. Будем благодарны за продукты длительного хранения, средства гигиены, антисептики, бытовую химию и все, что может понадобиться людям в непростых жизненных обстоятельствах. Вас ждут по адресу: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, корпус №65, кабинет №215 (номер вызова по домофону: 13). Справки по телефону: 044-255-11-19, 063-229-76-98», - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, митрополит Августин и сотрудники Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины передали защитникам Украины снаряжение и гуманитарную помощь.

В тему: В Киево-Печерской лавре до 21 августа проходит православная ярмарка «Медовый Спас».