В Киево-Печерской лавре до 21 августа проходит православная ярмарка «Медовый Спас»

Главное: В Киево-Печерской лавре открылась ежегодная международная православная выставка-ярмарка «Медовый Спас».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, выставка работает с 09.00. до 19.00 ежедневно по 21 августа, вход свободный.

Молебен и чин освящения меда совершил наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел.

«Пусть Господь посылает успехи в добрых начинаниях и душеполезное проведение Успенского поста, и Пресвятая Богородица хранит нас всех в этой святой обители под Своим Материнским молитвенным покровом», — пожелал наместник Лавры участникам и гостям ярмарки.

Свою продукцию предлагают представители епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Посетителей может заинтересовать церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, монастырские чаи, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Также можно подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.

Палатки разместились на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).

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