Епископ УПЦ рассказал, к чему призваны христиане

Главное: Каждый христианин должен свидетельствовать о вере таким образом, чтобы быть услышанным.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Священник Иоанн Мейендорф однажды сказал, что святым отцом становится тот, кто может объяснить Евангелие своим современникам. Мы знаем, что истины Священного Писания не только вечны, но и неизменны. Однако, то и дело видим, как наши современники пытаются их переформатировать, придать им иное содержание, сделать удобными для себя. И в какой-то степени, в таком отношении к Слову Божьему со стороны разных людей есть и наша вина. Ведь мы часто даже не пытаемся объяснить своим современниками на доступном им языке, почему слова Писания являются необходимым фундаментом их жизни», — подчеркнул владыка.

Он объяснил, что под словосочетанием «доступный язык» подразумевается не лингвистическая, а ментальная составляющая.

«Даже слушая текст Библии на своем родном языке, человек не всегда понимает его. Потому что, с внешней точки зрения, этот текст написан в других реалиях, в другом историческом и социальном контексте, и его внутреннее содержание практически всегда требует дополнительного объяснения. Именно этим как одним из важных дел и должен заниматься каждый священнослужитель», — отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что «вера от слушания, а слушание через Слово Христово» (Рим. 10, 17).

«Наша задача, как православных христиан, говорить о своей вере так, свидетельствовать о ней таким образом, чтобы мы были услышаны», — призвал епископ Виктор.

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