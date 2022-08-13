В столице молодежные священники УПЦ рассказали о служении в условиях войны

Главное: В Киеве состоялась ХХІІ Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов по работе с молодежью.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, нынешний форум был посвящен вызовам, стоящим перед священнослужителями разных регионов Украины в условиях войны.

Участие в работе мероприятия приняли участие около 40 представителей епархиальных молодежных отделов, а также вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии, архиепископ Вениамин. Возглавил собрание глава Синодального отдела УПЦ по работе с молодежью, архиепископ Обуховский Иона.

Впервые конференцию принимал в своих стенах ставропигиальный храмовый комплекс в честь Собора святых славных и всевальных 12 апостолов во главе с настоятелем протоиереем Николаем Ризуном.

Участники форума делились опытом помощи беженцам, сбора продуктов и вещей для жителей пострадавших регионов, пастырской опеки детей и молодежи в условиях войны.

Представители Волынской епархии рассказали об организации детского отдыха в православном летнем лагере «Стежина добра». За три месяца было организовано шесть десятидневных смен; более 1000 детей из семей погибших защитников Украины, семей воинов ВСУ, внутренне перемещенных лиц прошли реабилитацию и оздоровление. Следующие смены планируется организовать для молодежи старше 15 лет.

Силами Одесской епархии при участии всех приходов города Одессы организована централизованная помощь всем нуждающимся: на одесском железнодорожном вокзале ежедневно готовят и раздают бесплатные комплексные обеды для беженцев, также в ежедневном режиме доставляются продуктовые наборы на все городские блокпосты территориальной обороны. У чудотворной Касперовской иконы Божией Матери священнослужители круглосуточно читают молитву с прямой трансляцией онлайн. А по благословению митрополита Агафангела все нижние храмы переоборудованы под бомбоубежища для жителей.

Следующий рабочий день, 11 августа, был посвящен анализу вызовов, стоящих перед священнослужителями и мирянами на разных территориях Украины. Глава семейного отдела Днепропетровской епархии протоиерей Андрей Пинчук рассказал о механизме и особенностях работы с вынужденными переселенцами, о деятельности созданного в его поселке Волосское на Днепропетровщине шелтера для убежища людей, выезжающих из зоны боевых действий. Глава Сообщества святого Эгидия Юрий Лифансе дал практические рекомендации, как организовать и наладить помощь нуждающимся. Психолог Маргарита Перзеке-Яланская поделилась советами, как оказать первую психологическую помощь разным категориям пострадавших от войны людей.

Значительное внимание на конференции было уделено обсуждению личного опыта участников, полученного во время военного противостояния. В условиях и в результате боевых действий меняется украинское общество, его запросы и потребности, и отвечать на эти запросы во всей полноте стремится духовенство и все общество верующих Украинской Православной Церкви.

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