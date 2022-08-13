Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В столице молодежные священники УПЦ рассказали о служении в условиях войны

В столице молодежные священники УПЦ рассказали о служении в условиях войны

Александра Кудрявцева
13.08.22 13:13
68
В столице молодежные священники УПЦ рассказали о служении в условиях войны

Главное: В Киеве состоялась ХХІІ Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов по работе с молодежью.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, нынешний форум был посвящен вызовам, стоящим перед священнослужителями разных регионов Украины в условиях войны.

Участие в работе мероприятия приняли участие около 40 представителей епархиальных молодежных отделов, а также вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии, архиепископ Вениамин. Возглавил собрание глава Синодального отдела УПЦ по работе с молодежью, архиепископ Обуховский Иона.

Впервые конференцию принимал в своих стенах ставропигиальный храмовый комплекс в честь Собора святых славных и всевальных 12 апостолов во главе с настоятелем протоиереем Николаем Ризуном.

Участники форума делились опытом помощи беженцам, сбора продуктов и вещей для жителей пострадавших регионов, пастырской опеки детей и молодежи в условиях войны.

Представители Волынской епархии рассказали об организации детского отдыха в православном летнем лагере «Стежина добра». За три месяца было организовано шесть десятидневных смен; более 1000 детей из семей погибших защитников Украины, семей воинов ВСУ, внутренне перемещенных лиц прошли реабилитацию и оздоровление. Следующие смены планируется организовать для молодежи старше 15 лет.

Силами Одесской епархии при участии всех приходов города Одессы организована централизованная помощь всем нуждающимся: на одесском железнодорожном вокзале ежедневно готовят и раздают бесплатные комплексные обеды для беженцев, также в ежедневном режиме доставляются продуктовые наборы на все городские блокпосты территориальной обороны. У чудотворной Касперовской иконы Божией Матери священнослужители круглосуточно читают молитву с прямой трансляцией онлайн. А по благословению митрополита Агафангела все нижние храмы переоборудованы под бомбоубежища для жителей.

Следующий рабочий день, 11 августа, был посвящен анализу вызовов, стоящих перед священнослужителями и мирянами на разных территориях Украины. Глава семейного отдела Днепропетровской епархии протоиерей Андрей Пинчук рассказал о механизме и особенностях работы с вынужденными переселенцами, о деятельности созданного в его поселке Волосское на Днепропетровщине шелтера для убежища людей, выезжающих из зоны боевых действий. Глава Сообщества святого Эгидия Юрий Лифансе дал практические рекомендации, как организовать и наладить помощь нуждающимся. Психолог Маргарита Перзеке-Яланская поделилась советами, как оказать первую психологическую помощь разным категориям пострадавших от войны людей.

Значительное внимание на конференции было уделено обсуждению личного опыта участников, полученного во время военного противостояния. В условиях и в результате боевых действий меняется украинское общество, его запросы и потребности, и отвечать на эти запросы во всей полноте стремится духовенство и все общество верующих Украинской Православной Церкви.

В тему: Управделами УПЦ рассказал о духовном значении таинства Венчания.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

11.08.22 11:45

Какую работу сегодня предлагают в Киеве?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Америка готовится к ультраправому перевороту?
13.08.22 13:21

Америка готовится к ультраправому перевороту?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.08.22 13:33

Епископ УПЦ рассказал, к чему призваны христиане
13.08.22 12:54

В Харькове священники УПЦ передали помощь медикам и продуктовые наборы нуждающимся
13.08.22 12:35

В Черкассах УПЦ передаст 5 тонн гуманитарной помощи беженцам и медикам
13.08.22 12:15

Завтра у верующих УПЦ начинается Успенский пост
12.08.22 16:57

Ученые поведали о пользе черчения для подростков
12.08.22 16:51

Английский язык в Украине хотят сделать обязательным
12.08.22 16:45

На Херсонщине человека затоптали до смерти в очереди за пенсией
12.08.22 16:24

Стоимость автогаза в Украине продолжает снижаться
12.08.22 15:55

В столичных школах полностью прекратят преподавать русский язык
12.08.22 15:53

Священник рассказал о жизни украинской общины УПЦ в Бельгии
12.08.22 16:51

Английский язык в Украине хотят сделать обязательным
12.08.22 16:24

Стоимость автогаза в Украине продолжает снижаться
12.08.22 15:55

В столичных школах полностью прекратят преподавать русский язык
12.08.22 15:48

В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС
12.08.22 12:28

В СНБО рассказали об опасности подрыва ЗАЭС
12.08.22 10:29

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 43,2 тысячи солдат
11.08.22 16:38

Генштаб ВСУ говорит, что Лукашенко может бросить в Украину 13 тысяч солдат
11.08.22 10:52

Арестович заявил, что готов заменить Зеленского
11.08.22 09:24

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 43 тысячи солдат
10.08.22 16:58

В Мариуполе прогремел взрыв «сумасшедшей силы»
10.08.22 15:57

Генерал ВСУ рассказал, когда Украина может праздновать победу
08.08.22 16:33

В ОП озвучили реальный сценарий окончания войны
11.08.22 16:32

Назван город с самым низким уровнем преступности в Европе
08.08.22 12:48

Ученые назвали внезапный симптом рака
09.08.22 15:22

Жителей Скадовска предупредили о коварном плане россиян
10.08.22 16:58

В Мариуполе прогремел взрыв «сумасшедшей силы»
09.08.22 17:31

Волонтеры Зверинецкого монастыря УПЦ доставили гуманитарную помощь в Славянск
09.08.22 13:58

Ученые выяснили, почему мужчины болеют раком чаще женщин
10.08.22 11:36

ВСУ озвучили результаты обстрела военного аэродрома в Новофедоровке
11.08.22 13:10

Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР
Фото и Видео
В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС
В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС
В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС
В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Великобритании выпустят необычные «королевские» монеты
В Великобритании выпустят необычные «королевские» монеты
Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием
Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием
Арестович заявил, что готов заменить Зеленского
Арестович заявил, что готов заменить Зеленского
Байден ушел в отпуск на фоне болезни
Байден ушел в отпуск на фоне болезни
В США из-за жары… взорвался древний дуб
В США из-за жары… взорвался древний дуб
Ученые показали аномальную «космическую» молнию
Ученые показали аномальную «космическую» молнию
В Белом доме прокомментировали сильный кашель и насморк Байдена
В Белом доме прокомментировали сильный кашель и насморк Байдена
По военному аэродрому в Крыму попало 6 ракет. Минобороны РФ отрицает «прилеты»
По военному аэродрому в Крыму попало 6 ракет. Минобороны РФ отрицает «прилеты»
fraza.com
Новости блогосферы
09.08.22 19:27

Почему украинцы массово подают на развод?
31.07.22 11:29

Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной
28.07.22 08:46

Мы и они: давайте все миром поможем украинскому кинокритику и отцу маленького ребенка выжить
22.07.22 09:21

Документы для выезда украинским мужчинам за границу. Дорого

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.