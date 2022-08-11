К Земле на огромной скорости несется потенциально опасный астероид

Главное: Потенциально опасный астероид летит к Земле. Сближение произойдет уже в пятницу.

Детали: К Земле со скоростью 33 тысячи километров в час летит потенциально опасный астероид 2015 FF, размеры которого составляют 13-28 метров. Об этом говорят в NASA.

Ожидается, что он пролетит на расстоянии 4,3 миллиона километров от нашей планеты.

Эксперты говорят, что все астероиды, которые находятся в пределах двухсот миллионов километров от Земли, называются околоземными, а если они приближаются к нашей планете на расстояние в 7,8 миллиона километров, то им присваивают статус потенциально опасных, так как они могут угрожать нашей планете из-за внезапной непредвиденной смене траектории полета.

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