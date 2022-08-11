Прошедший обыск всерьез озадачил Трампа

Главное: Дональд Трамп осудил прошедший у него обыск. К нему не допустили адвокатов.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал обыски, прошедшие в его имении Мар-а-Лаго. Он осудил то, как вели себя сотрудники ФБР.

Политик отметил: «ФБР и другие федеральные служащие не позволяли никому, включая моих адвокатов, приближаться к местам, которые обыскивались или иным образом осматривались во время рейда в Мар-а-Лаго».

Бывший глава государства заявил: «Всех попросили покинуть помещение: они хотели, чтобы их оставили в покое и без свидетелей».

Он недоумевает: «Почему федеральные агент столь упорно настаивали на том, чтобы никто не наблюдал за ними, и все ушли? Барак Обама и Билл Клинтон никогда не подвергались рейдам, несмотря на большие разногласия».

Как сообщалось, ФБР заинтересовали документы, которые Дональд Трамп взял с собой из Белого дома. Еще в феврале сотрудники Национального управления архивов и документации изъяли из имения несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома.

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