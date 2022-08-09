Украина прекратила транзит российской нефти

Главное: «Укртранснафта» прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Связано это с проблемами с получением оплаты.

Детали: Транзит российской нефти через Украину остановлен 4 августа, сообщает «Транснефть».

Российская компания напоминает, что поставки по украинской части нефтепровода «Дружба» осуществляются на основании долгосрочного договора с «Укртранснафтой» на условиях 100% предоплаты.

В «Транснефти» заявляют, что при осуществлении платежа от 22 июля за транзит нефти в августе денежные средства были возвращены на счет компании 28 июля.

«Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений», — говорится в сообщении.

«Для решения вопроса „Транснефть“ направила обращение в уполномоченный банк для дальнейшей передачи информации в адрес европейского регулятора для получения разрешения на проведение расчетов по договору с АО „Укртранснафта“, прорабатываются варианты альтернативного прохождения денежных средств, осуществляются ежедневные консультации и переговоры с обслуживающими банками», — отметили в «Транснефти».

В компании добавили, что именно «Укртранснафта» остановила транзит нефти именно из-за невозможности получить платеж.

Добавим, что прокачка российской нефти остановлено в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.

При этом транзит нефти через Беларусь в направлении Польши и Германии продолжается.

В тему: В конце мая Украина намекала Венгрии, что нефтепровод «Дружба» может сломаться.