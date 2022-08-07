На Буковине освятили новый храм УПЦ

Главное: В Черновицкой области в селе Каменна освятили новый храм Украинский Православной Церкви в честь Рождества Божией Матери.

Также в храме был освящен второй придел в честь иконы Божией Матери «Всецарица». После освящение была отслужена Божественна литургия.

За богослужением духовенство и верующие молились о мире на украинской земле, о избавлении от врага, чтобы Господь благословил людей доброй воли, которые помогают нуждающимся.

Митрополит Мелетий поздравил настоятеля и прихожан с освящением храма и подарил приходу икону Божией Матери.