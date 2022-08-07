На Буковине освятили новый храм УПЦ

Страшная правда про кришнаитов
В Украине стремительно дешевеет автогаз
В Донецке горит ж/д вокзал
В ГУР рассказали, как россияне проводят принудительную паспортизацию украинцев
В ОП назвали вероятные цели россиян на Херсонщине
Украина ударными темпами готовится к отопительному сезону
Из одесских портов вышел целый караван судов с украинским зерном
Генштаб озвучил свежие данные о потерях россиян в Украине
Россия наращивает силы на юге Украины
В Украине продолжает дешеветь топливо на АЗС
В ОП рассказали о возможных «референдумах» на Херсонщине и Запорожье