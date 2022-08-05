В Ровенской области возбуждено уголовное дело по факту рейдерского захвата храма УПЦ

Главное: В Ровенской области правоохранительными органами открыто уголовное производство в отношении представителей ПЦУ, которые разжигали межконфессиональную рознь возле Свято-Николаевской церкви села Гильча Здолбуновского благочиния.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, производство открыто по нескольким статьям УК Украины по фактам: подделка и использование поддельных документов, разжигание религиозной розни, попытка рейдерского захвата церкви.

«Четко прослеживаются все признаки рейдерского захвата церкви УПЦ. Несмотря на то, что в селе Гильча была создана религиозная община Киевского Патриархата, активисты ПЦУ не перерегистрировали эту общину, а на основе личных данных религиозной общины УПЦ осуществили свою регистрацию», — отметил пресс-секретарь Ровенской епархии протоиерей Василий Начев.

Как сообщалось ранее, в июне верующие Николаевской общины УПЦ в Гильче провели собрание, на котором подтвердили свою верность УПЦ, однако 31 июля представители ПЦУ, подделав документы, требовали отдать храм им.

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