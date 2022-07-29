Священники УПЦ отпели девять погибших украинских воинов

Главное: Священники Украинской Православной Церкви провели в последний путь Защитников Украины, защищавших наше Государство от российского вторжения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили слова соболезнования родным и призвали молиться за упокой душ погибших воинов.

В Почаеве 23 июля встретили тело погибшего Защитника Украины Андрея Михальчука. Заупокойную литию по усопшему Герою возглавил настоятель Николаевского храма города протоиерей Петр Сович в сослужении духовенства Тернопольской епархии и Почаевской лавры.

Воздать честь Герою пришли представители местных властей, военные побратимы, священнослужители, местные жители.

В Одесской области 24 июля в селе Лощиновка Одесской области провели в последний путь Защитника Украины Евгения Качая. Отпевание погибшего воина возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий.

В селе Хоньковцы Винницкой области 25 июля священник Могилев-Подольской епархии совершил чин отпевания погибшего воина Александра Хухлея, отдавшего свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

В Кременчугской епархии 26 июля во Всесвятском храме поселка Семеновка отпели воина ВСУ Андрея Гребу, погибшего при обороне города Мариуполь.

Еще двое Героев в этот же день отпели в Полтавской епархии. Благотворительный Машевского округа протоиерей Анатолий Чулей в сослужении настоятеля Петропавловского храма с. Селещина протоиерея Любомира Лозюка и клириков Машевского благочиния совершил чин отпевания Защитника Украины Сергея Цебы.

Настоятель Свято-Троицкого храма поселка Новые Санжары совершил чин отпевания Защитника Украины Алексея Горбункова.

Во Владимире-Волынской епархии 27 июля священники в селе Дубечное провели в последний путь погибшего воина Николая Литвинца. 29-летний Защитник погиб 24 июля в боях под Донецком. Без отца и мужа остались двое маленьких детей и беременная жена.

В Белоцерковской епархии дня настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Ракитное протоиерей Александр Тарасюк в сослужении духовенства Ракитнянского благочиния совершил чин отпевания погибшего военнослужащего ВСУ Алексея Федоренко.

В Сумской области 28 июля в Вознесенском храме города Лебедин состоялось отпевание погибшего офицера ВСУ Ивана Красникова.

Вечная память погибшим Героям!

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