Священник УПЦ объяснил, зачем ходить в храм, если Бог в душе

Главное: Утверждения, что «Бог в душе», а храм посещать не обязательно — это оправдания и нежелание жить духовной жизнью.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

«В какой момент Бог оказался в душе человека, который не ходит в храм? Часто бывает достаточно посмотреть на жизнь человека, посмотреть ему в глаза, и понять, что вряд ли то, что он говорит, что Бог в душе, является истиной. Это просто красивые слова, которыми прикрывают нежелание духовно расти, развиваться, исправлять свои ошибки и жить настоящей, серьезной христианской жизнью», — отметил отец Нестор.

Священник подчеркнул, что посещение храма, совместная молитва выражает потребность человека в Боге, и дает ощущение общности.

«Посещение храма — это праздник. Это участие в празднике. В воскресенье мы празднуем Воскресение Христово. Каждый первый день недели по христианскому летоисчислению мы празднуем победу Спасителя над смертью», — подытожил священник Нестор Коломиец.

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