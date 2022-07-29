В Николаеве от обстрела пострадал храм УПЦ

Главное: В Николаеве 28 июля в результате попадания ракеты по водной станции Национального университета кораблестроения в Николаеве повреждения получил расположенный рядом храм святой великомученицы Екатерины Украинской Православной Церкви.

Детали: О разрушении сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Телеграме, сообщает Центр информации УПЦ.

«К счастью, ракета попала в открытую территорию и учебное оборудование уцелело. Частично разрушено только складское помещение. В многоэтажных домах вокруг частично повреждены окна. Также окна выбиты в церкви, расположенной рядом», — отметил Александр Сенкевич.

Храм во имя святой великомученицы Екатерины в Николаеве построен несколько лет назад и имеет необычную двухуровневую архитектуру. Ее нижний храм во имя преподобного Иова, игумена Почаевского находится под землей.

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