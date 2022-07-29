Епископ УПЦ объяснил, что способно изменить человека

Главное: Искреннее покаяние кардинально меняет человека.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Отвращение ко греху, очищение сердца и стремление быть в общении с Богом — это и есть покаяние», — объяснил епископ Виктор.

Владыка привел пример святого князя Владимира, который до крещения был жестоким и бесчеловечным, не зная, что такое милосердие.

«После встречи со Христом все поменялось. Жестокое сердце князя смягчилось, он отказался от греха и сделал все, чтобы исполнить слово Божие: „Милости хочу, а не жертвы“ (Мф. 12, 7). Пример князя сегодня очень актуален. Потому что мы, несмотря на то что считаем себя верующими, редко помним о том, что вера — это не слова, а дела», — отметил владыка.

Он обратил внимание, что «покаяние — это именно то, что нужно нам для изменения нашей жизни, и для изменений всех мировых процессов».

По его словам, важно только услышать призыв Господа и изменить свою жизнь.

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