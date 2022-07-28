Епископ УПЦ принял участие в мероприятии в День Украинской Государственности

Главное: Епископ Виктор (Коцаба) принял участие в мероприятии по случаю Дня Украинской Государственности, которое состоялось сегодня в Софии Киевской.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, на мероприятии присутствовали представители Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, глава Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Елена Богдан, народные депутаты и государственные служащие.

«Достаточно символично, что празднование Украинской государственности установлено в тот день, когда Церковь чествует нашего великого Крестителя и Державотворца — святого равноапостольного князя Владимира, мировоззренческий и цивилизационный выбор которого навсегда проложил вектор христианского бытия нашего народа. Именно святой князь Владимир является творцом и начинателем новых перспектив, новой эпохи — золотой эпохи, достояние которой все мы, его потомки, стремимся сохранить от вражеских нападений и развить для достойного будущего нашего государства Украины», — отметил епископ Виктор.

Как сообщалось, в Киево-Печерской лавре и во всех монастырях и храмах Украинской Православной Церкви в День Крещения Руси состоялись Божественные литургии, на которых молились сотни тысяч верующих.