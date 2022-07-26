Клиентов ПриватБанка предупредили о новом виде развода

Главное: В ПриватБанке предупредили своих клиентов, что мошенники придумали новый вид мошенничества. Мошенники просят предоставить пин-код карты, CVV код и грозят заблокировать счета.

Детали: Аферисты создают телеграм-каналы с подменой номера — они выглядят как банковские или как каналы международных организаций, и предлагают получить «помощь» якобы от стран ЕС. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Мошенники просят предоставить пин-код карты, CVV код и грозят заблокировать счета», — предупредили в ПриватБанке.

В пресс-службе призывают не переходить по сомнительным ссылкам. Безопасные сайты содержат значок замка возле адреса, у мошеннических — его не будет. Официальный сайт банка https://privatbank.ua, Приват24 — https://next.privat24.ua.

Также в пресс-службе призвали никому не сообщать срок действия карты, CVV-код, пароли и PIN-коды.

В тему: В киевском метро активизировались мошенники.