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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал о том, как равноапостольная княгиня Ольга стала святой

Предстоятель УПЦ рассказал о том, как равноапостольная княгиня Ольга стала святой

Александра Кудрявцева
24.07.22 17:20
272
Предстоятель УПЦ рассказал о том, как равноапостольная княгиня Ольга стала святой
Главное: Равноапостольная Ольга, занимаясь государственными делами, искала Бога и это есть пример честной души.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.
 
«Княгиня Ольга прожила сложную, трудную жизнь, но она была украшена и добрыми делами и необычной мудростью этой великой княгини», — сказал Предстоятель УПЦ.
 
Он рассказал, что «правя народом, занимаясь государственными делами, она всегда искала Бога».
 
«Это есть свойство целомудренной души, она никогда не успокаивается, чем бы человек ни занимался. Если человек целомудренен, то его ум всегда ищет Бога и находит. Потому, что Бог есть цельное, совершенное существо и его хорошо постигает тот разум, который имеет целомудрие, то есть цельное мудрование. Княгиня силой своего целомудренного ума познала Бога и захотела принять Крещение», — пояснил архипастырь.
 
Блаженнейший отметил, что получив от Бога таланты, княгиня Ольга приумножила их десятикратно.
 
«Когда человек задатки добра, которые Бог заложил в него (это называется духовные таланты), развивает в своей жизни, своими поступками, он становится еще более талантливым, еще более мудрым. И святая княгиня Ольга была именно такой княгиней, которая получила от Бога один талант, а приумножила его в десять. Мы сегодня радуемся, что у нас есть такая святая угодница, которая является и нашей родственницей по плоти, потому что она была княгиней нашей земли. Она для нас является тем примером целомудрия, которое делает человека сильным», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Предстоятель УПЦ объяснил, почему демоны иногда получают власть над человеком.
 

Тэги: УПЦ

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