На Ровенщине суд обязал полицию открыть уголовное производство против главы облсовета из-за призывов к захватам храмов УПЦ

Главное: В Ровенской области суд вынес постановление, в котором обязал Национальную полицию открыть уголовное производство против председателя Ровенского областного совета Сергея Кондрачука.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, 20 июля состоялось заседание Ровенского городского суда, на котором рассмотрели коллективную жалобу духовенства Ровенской епархии Украинской Православной Церкви, о невнесении сведений об уголовных правонарушениях, совершенных Сергеем Кондрачуком, в Единый реестр досудебных расследований.

«Сергей Кондрачук, злоупотребляя своим служебным положением и руководствуясь личными религиозными убеждениями, разжигает в военное время межконфессиональную рознь в Ровенской области, призывает к захватам храмов УПЦ, унижает верующих и священников УПЦ, тем самым нарушая их конституционные права», — подчеркнули в епархии.

В суде удовлетворили жалобу и обязали Главное управление Национальной полиции в Ровенской области безотлагательно начать расследование дела.

«Решение законно. Каждый гражданин Украины имеет равные права, согласно Конституции Украины. Следовательно, каждый, кто нарушает эти права из-за каких-то собственных предпочтений, будет отвечать перед законом», — комментирует постановление правозащитница Ровенской епархии УПЦ Раиса Дмитренко.

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