В Киево-Печерской лавре в день основателя монастыря - преподобного Антония - совершат 6 литургий

Главное: В субботу, 23 июля, православные отмечают день памяти преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерского монастыря.

Детали: День небесного покровителя празднует управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в этот день в Киево-Печерской лавре совершат 6 Божественных литургий.

06.00 — Крестовоздвиженский храм. Полунощница.

05.30 — Ближние пещеры.

06.30 — Крестовоздвиженский храм

08.00 — Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник»: (по окончании — освящение воды на колодце прп. Антония Печерского).

08.30 — Успенский собор: (по окончании — крестный ход на Ближние пещеры).

Божественную литургию в Успенском соборе возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. ⠀

В этот день управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) празднует день тезоименитства. Имя в честь преподобного Антония Печерского владыка получил во время монашеского пострига в 1994 году, до последнего момента не зная, кто из святых станет его небесным покровителем.

Позже митрополит Антоний вспоминал, что испытал огромную благодарность, узнав, что им стал преподобный Антоний Печерский и ощутил, что духовными узами связан с подвижниками Киево-Печерской лавры.

В день святых именин владыка Антоний принимает поздравления от епископата и духовенства, представителей Поместных Православных Церквей и верующих, и молится о мире в Украине.

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