Лукашенко придумал новую причину войны в Украине

Главное: Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал новую причину начала войны в Украине. Оказывается, на это повлияли оскорбления Путина украинцами.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оскорбления президента РФ Владимира Путина украинцами якобы могли повлиять на начало войны. Об этом Лукашенко сказал в интервью изданию Пул Первого.

«То-есть там (в Украине) были уже внутренние причины для того, чтобы Россия поставила, грубо говоря, Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы президента Путина оскорбляли?», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что украинцы «демонизируют Путина и оскорбляют и это создало нехороший фон».

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