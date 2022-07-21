Инфляция в Украине превысит 30%

Главное: НБУ ухудшил прогноз по инфляции. По итогам 2022 года инфляция превысит 30%. В последующие годы она существенно замедлится.

Детали: Рост потребительских цен к концу 2022 года составит 31%. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге.

По его словам, инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем: по итогам 2022 года инфляция превысит 30%. В последующие годы она существенно замедлится, хотя все еще будет находиться значительно выше цели Нацбанка в 5% прежде всего из-за последствий войны.

Так, по прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году — 9,4%.

Отмечается, что в ближайшие месяцы и в дальнейшем высока вероятность дальнейших террористических атак России на объекты инфраструктуры и производственные мощности в городах Украины, что будет подрывать логистику, повышать риски бизнеса и расшатывать ожидания. Будут сохраняться также высокие мировые цены на энергоносители.

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