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Новости > Экс-командующий силами НАТО спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

Экс-командующий силами НАТО спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

Агата Кловская
18.07.22 11:08
659
Экс-командующий силами НАТО спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

Главное: Война в Украине может стать замороженным конфликтом по примеру Корейской войны. По мнению экс-главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, активные боевые действия могут закончиться через 4-6 месяцев.

Детали: Полномасштабная война России против Украины может продлиться еще четыре-шесть месяцев и стать замороженным конфликтом по примеру Корейской войны. Об этом заявил экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в комментарии Business Insider.

По словам военного, украинская армия оказывает сильное сопротивление российским военным, а планы президента РФ Владимира Путина оказались «не особо эффективными».

Он отметил, что Путин получил немного территории Украины «по сравнению с тем, для чего начал конфликт».

«Я вижу, что это ведет к окончанию „Корейской войны“, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Увидим это в течение четырех-шести месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного дольше», — сказал Ставридис.

Отметим, что Корейская война длилась три года в период с 1950 по 1953 год между Северной и Южной Кореей. Конфликт между странами закончился перемирием и созданием демилитаризованной зоны. Однако страны не подписывали официальных мирных документов, и поэтому формально станы до сих пор находятся в состоянии войны.

В тему: В Минобороны назвали условия для победы в войне в ближайшие месяцы.

Тэги: НАТО, политика, война в Украине, Корейская война, Джеймс Ставридис

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