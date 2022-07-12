В ЕС назвали сроки миллиардного транша Украине

Главное: Еще в этом месяце Украине должен поступить миллиард евро помощи от Евросоюза. Он должен укрепить наше государство на решающем этапе.

Детали: Макрофинансовая помощь Украине в размере одного миллиарда евро должна поступить Украине еще в этом месяце. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Очередной транш финансовой помощи ЕС для Украины уже в пути... С сегодняшним зеленым светом Совета ЕС деньги должны поступить в Украину еще в этом месяце», — заявила фон дер Ляйен.

Она также добавила, что этот миллиард евро «укрепит государство на решающем этапе».

«Мы с Украиной — сейчас и в долгосрочной перспективе», — заверила глава Еврокомиссии.

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