Лукашенко уже рассказывает, откуда на Россию готовится нападение

Главное: Лукашенко заявил, что «новоявленные крестоносцы» из НАТО решили, что наступает «подходящий момент для очередного броска на Восток». По его словам, готовится нападение на Россию через Украину и Беларусь.

Детали: Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО собирается напасть на Россию «через Украину и через Беларусь». Об этом сообщает телеграмм-канал Пул первого.

«Странами Запада, при откровенном дирижировании США, последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желанию народов, разрушается система глобальной безопасности...Под видом усиления защиты Европы и разного рода оборонительных учений, странами НАТО формируется „бронированный кулак“, который, очевидно, создается не для защиты. Военные это видят. Более того, в последнее время (и мы подробно обсуждали это вчера с президентом РФ) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) через Украину и через Беларусь», — сказал он.

По словам Лукашенко, «новоявленные крестоносцы» из НАТО решили, что наступает «подходящий момент для очередного броска на Восток».

Кроме того, он заявил, что «современные фашисты стран НАТО никуда не делись». Поэтому Лукашенко в феврале якобы приказал закрыть западную границу.

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