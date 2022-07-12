Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память апостолов Петра и Павла

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память апостолов Петра и Павла

Александра Кудрявцева
12.07.22 15:40
120
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память апостолов Петра и Павла

Главное: В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви празднуют день святых апостолов Петра и Павла.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Божественную литургию в Успенском соборе возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим с проповедью.

Предстоятель попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь вразумил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

Сегодня день небесного покровителя празднует наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), постоянный член Священного Синода, викарий Митрополита Киевского и всея Украины, председатель Комиссии по делам монастырей УПЦ.

После богослужения митрополиту Павлу провозгласили многолетие.

Предстоятель УПЦ поздравил наместника Киево-Печерской лавры, который носит имя обоих первоверховных апостолов (имя апостола Петра — в Крещении). Наместник Лавры поблагодарил Предстоятеля, архиереев, духовенство и всех верующих за молитвы, труды и терпение.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел особо почитаются Святой Церковью.

В тему: На Одесчине тысячи верующих УПЦ почтили память чудотворной Тихвинской иконы Богородицы.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

11.07.22 19:21

Как менялся потребительский спрос украинцев во время войны

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
11.07.22 18:50

Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.07.22 16:54

Испания готова передать Украине танки и БТР
12.07.22 16:25

На Харьковщине начали загадочно исчезать коллаборанты
12.07.22 15:59

В ЕС назвали сроки миллиардного транша Украине
12.07.22 15:37

Лукашенко уже рассказывает, откуда на Россию готовится нападение
12.07.22 15:34

На Черкасчине подали в суд на чиновника, сорвавшего освящение храма УПЦ
12.07.22 15:20

В Одесской области УПЦ передала помощь пострадавшим от ракетного удара в Сергеевке
12.07.22 15:05

В столице православные волонтеры УПЦ передали продуктовые наборы беженцам
12.07.22 14:58

В Украине запретили еще одну пророссийскую партию
12.07.22 14:50

Озвучена дата заседания Рамштайн-4
12.07.22 14:23

В ЕС заморозили активы РФ на сумму 13,8 миллиарда евро
12.07.22 15:59

В ЕС назвали сроки миллиардного транша Украине
12.07.22 14:50

Озвучена дата заседания Рамштайн-4
12.07.22 13:51

Россия может попытаться захватить Харьковщину, — ISW
12.07.22 12:52

В Кремле обсуждают ядерный удар по Украине, — ОП
12.07.22 09:38

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 37 470 солдат
11.07.22 15:55

ВСУ уничтожили 14 крупных вражеских баз и складов боеприпасов
11.07.22 14:59

Названа цифра пропавших без вести воинов ВСУ
11.07.22 14:35

Украинцам рассказали, в каких домах опаснее всего находиться во время ракетных ударов
11.07.22 11:58

Украина собирает миллионную армию для деоккупации юга страны
11.07.22 11:43

В ОП очертили новые сроки окончания войны
07.07.22 00:01

В армии Канады ввели ну очень странные правила
07.07.22 13:36

ВОЗ зафиксировала два новых смертельных случая от оспы обезьян
08.07.22 15:09

Управделами УПЦ рассказал о духовном значении таинств Церкви
08.07.22 16:56

В «ДНР» узаконили смертную казнь
08.07.22 15:17

Верующие Волыни подтвердили верность УПЦ
07.07.22 12:36

Стало известно, сколько ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов уже поставили в Украину
09.07.22 15:55

В Киево-Печерской лавре УПЦ до 17 июля проходит выставка-ярмарка «Петропавловская»
06.07.22 00:01

В МИД Китая жестко посмеялись над НАТО
07.07.22 11:50

Украину может накрыть очередная волна коронавируса
08.07.22 08:27

Президентская гонка в США: Байден скатился на третье место
Фото и Видео
Буряты массово отказываются ехать на войну в Украину
Буряты массово отказываются ехать на войну в Украину
Буряты массово отказываются ехать на войну в Украину
Буряты массово отказываются ехать на войну в Украину
Жена Байдена «вляпалась» в расистский скандал
Жена Байдена «вляпалась» в расистский скандал
Появилось видео огненного ЧП во время тестов ускорителя для космического корабля SpaceX Starship
Появилось видео огненного ЧП во время тестов ускорителя для космического корабля SpaceX Starship
Жителей американского мегаполиса начали пугать ядерным ударом
Жителей американского мегаполиса начали пугать ядерным ударом
Украина уничтожила склад боеприпасов в Новой Каховке – Россия говорит о погибших мирных жителях
Украина уничтожила склад боеприпасов в Новой Каховке – Россия говорит о погибших мирных жителях
Украинские войска все ближе подбираются к Херсону
Украинские войска все ближе подбираются к Херсону
Жительница Закарпатья переселенцам с востока: «Піз...те до себе в Харків!»
Жительница Закарпатья переселенцам с востока: «Піз...те до себе в Харків!»
Участники саммита G20 бойкотировали Лаврова. Он досрочно едет домой
Участники саммита G20 бойкотировали Лаврова. Он досрочно едет домой
Опубликовано видео покушения на бывшего премьера Японии
Опубликовано видео покушения на бывшего премьера Японии
Голыми из палаток выбегали отдыхающие на Закарпатье при виде военных с повестками
Голыми из палаток выбегали отдыхающие на Закарпатье при виде военных с повестками
fraza.com
Новости блогосферы
30.06.22 15:51

Остров Змеиный vs Калининград
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.