В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память апостолов Петра и Павла

Главное: В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви празднуют день святых апостолов Петра и Павла.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Божественную литургию в Успенском соборе возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим с проповедью.

Предстоятель попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь вразумил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

Сегодня день небесного покровителя празднует наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), постоянный член Священного Синода, викарий Митрополита Киевского и всея Украины, председатель Комиссии по делам монастырей УПЦ.

После богослужения митрополиту Павлу провозгласили многолетие.

Предстоятель УПЦ поздравил наместника Киево-Печерской лавры, который носит имя обоих первоверховных апостолов (имя апостола Петра — в Крещении). Наместник Лавры поблагодарил Предстоятеля, архиереев, духовенство и всех верующих за молитвы, труды и терпение.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел особо почитаются Святой Церковью.

В тему: На Одесчине тысячи верующих УПЦ почтили память чудотворной Тихвинской иконы Богородицы.