В Украине запретили еще одну пророссийскую партию

Главное: В Украине запретили деятельность еще одной пророссийской партии. Речь идет о Рабочей партии Украины.

Детали: Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Рабочей партии Украины. Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

«12 июля 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № 640/9489/19 о запрете Рабочей партии Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе суда отметили, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины.

Все имущество, денежные средства и другие активы партии переданы в собственность государства.

В тему: В Украине запретили Компартию.