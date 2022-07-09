Глава Госэтнополитики объяснила, почему УПЦ не управляется из Москвы

09.07.22 15:55

В Киево-Печерской лавре УПЦ до 17 июля проходит выставка-ярмарка «Петропавловская»

09.07.22 15:35

В УПЦ рассказали о ситуации в Святогорской лавре

09.07.22 15:15

В Черкасской епархии УПЦ вручили награды священникам и мирянам, проявившим стойкость в вере

09.07.22 14:48

В Черкассах УПЦ организовала праздник для многодетных семей духовенства

09.07.22 13:25

Управделами УПЦ рассказал, почему нужно жить по совести

08.07.22 16:56

В «ДНР» узаконили смертную казнь

08.07.22 16:40

Жительница Закарпатья переселенцам с востока: «Піз...те до себе в Харків!»

08.07.22 16:25

В Киеве задержали работорговцев во главе с депутатом поселкового совета

08.07.22 15:51

Митрополит УПЦ рассказал, как родителям молиться о детях

08.07.22 15:48

У Новинского отобрали мандат