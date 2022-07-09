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Новости > Управделами УПЦ рассказал, почему нужно жить по совести

Управделами УПЦ рассказал, почему нужно жить по совести

Александра Кудрявцева
09.07.22 13:25
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Управделами УПЦ рассказал, почему нужно жить по совести
Главное: Всем дается шанс изменить и пересмотреть свою жизнь и взгляды.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Такое ощущение, что в наш удивительный век, слова совесть, честь, порядочность, искренность, достоинство практически исчезли из обихода, утратили ценность в глазах людей. Словом, мельчает человек. Вокруг продается все, что свято: вера, дружба, любовь, преданность. Дал слово — забрал слово. И никаких при этом переживаний, ноль ответственности», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка отметил, что люди, живущие по совести, воспринимаются как «вымирающий вид», динозавры — им удивляются, их сторонятся, над ними смеются. «В ходу — пошлость, хамство, показуха, ложь и лицемерие. Но где же тот предел, до которого может дойти человек. Где он остановится?», — добавил он.
 
«Безусловно, есть мера Господнего терпения. Всем дается шанс изменить и пересмотреть свою жизнь и взгляды. И, если человек не делает выводов, а продолжает упорствовать в своем невежестве, он будет пожинать плоды своих помыслов и действий, будет отравлен собственной глупостью. Жизнь станет продолжением его мыслей: то есть, абсолютно безрадостной и убогой. Человек становится „живым трупом“ и уже не живет, а лишь имитирует жизнь», — пояснил архиерей.
 
Управделами УПЦ отметил, слова «верующий» и «порядочный» — синонимы, а человек истинно образованный, развитый — по определению не может быть атеистом.
 
«Начитанность — вовсе не говорит о том, что человек гармонично развит. Развитый человек неизбежно ищет Бога и непременно находит Его. Да, все мы несовершенны. Но принципиально важно иметь стремление стать первозданным Адамом, таким, каким он был до грехопадения. Это значит возненавидеть грех и нести в сердце спасительную тоску о рае. Дух же, исходя из жажды души человеческой, меняет ее и преображает», — сказал митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о духовном значении таинств Церкви.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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