Кто станет следующим премьер-министром Великобритании? Эксперты назвали фаворитов

Главное: Стали известны фавориты в борьбе за пост британского премьер-министра. Лидером является министр обороны Бен Уоллес.

Детали: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Кто займет его место?

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill составили список фаворитов в борьбе за кресло главы правительства.

Первое место отдают 52-летнему министру обороны Бену Уоллесу, на которого ставят 3,25 к 1. Он, в частности, выступал за то, чтобы Украину взяли в НАТО.

На втором месте – 42-летний бывший канцлер казначейства Риши Сунак (5 к 1), а на третьем – 48-летний Доминик Рааб, занимавший должности министра по выходу Великобритании из ЕС, главы МВД и первого министра (6 к 1).

Среди потенциальных кандидатов также значатся 49-летняя младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (7 к 1), а также 52-летний экс-министр здравоохранения и социального обеспечения Саджид Джавид (8 к 1) и 46-летняя глава МИД Лиз Трасс (8 к 1).

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