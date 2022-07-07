Противник готовит наступление на Запорожье, — Минобороны

Главное: На Запорожском и Новопавловском направлениях российские военные усиливают минимум пять БТГ. В Минобороны не исключают подготовку противником наступления на Запорожье.

Детали: Военные РФ в ближайшее время могут попытаться провести наступление на Запорожье. Об этом заявила заместитель министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

«На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или совершение обхода в направлении Великая Новоселовка — Покровское с целью окружения наших подразделений», — сказала она.

Как отметила Маляр, на этом направлении россияне усиливают по меньшей мере пять БТГ.

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