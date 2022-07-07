Община УПЦ передала в Николаев нуждающимся 20 тонн воды

В Мариуполе из-за банальных порезов ампутируют конечности
Борис Джонсон объявил об отставке
Украину может накрыть очередная волна коронавируса
Сегодня Борис Джонсон будет отправлен в отставку, — СМИ
ВСУ готовятся к контрнаступлению на Херсон, — ISW
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 36 650 солдат
Еще пять британских министров ушли в отставку
Берлин готов предоставить Украине гарантии безопасности
В Генштабе отменили скандальное решение о запрете передвижения по Украине без справки из военкомата
Германия поддержала отправку Украине всего необходимого вооружения