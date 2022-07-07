Всего за неделю российские военные потеряли в Украине уже 11 складов и баз

Главное: За последнюю неделю россияне потеряли на оккупированных территориях Украины сразу 11 крупных складов с боеприпасами. Российские военные понесли потери в Херсоне, а также в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Детали: Начиная с 28 июня у российских военных в Украине почти ежедневно горят базы и склады боеприпасов. ВВС составила карту потерь оккупантов.

В списке из 11 пунктов четыре приходятся на склады боеприпасов, остальные на базы оккупантов и инфраструктуру.

В тему: Стало известно, сколько ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов уже поставили в Украину.