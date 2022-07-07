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Новости > Всего за неделю российские военные потеряли в Украине уже 11 складов и баз

Всего за неделю российские военные потеряли в Украине уже 11 складов и баз

Агата Кловская
07.07.22 15:57
159
Всего за неделю российские военные потеряли в Украине уже 11 складов и баз

Главное: За последнюю неделю россияне потеряли на оккупированных территориях Украины сразу 11 крупных складов с боеприпасами. Российские военные понесли потери в Херсоне, а также в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Детали: Начиная с 28 июня у российских военных в Украине почти ежедневно горят базы и склады боеприпасов. ВВС составила карту потерь оккупантов.

В списке из 11 пунктов четыре приходятся на склады боеприпасов, остальные на базы оккупантов и инфраструктуру.

 

В тему: Стало известно, сколько ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов уже поставили в Украину.

Тэги: Запорожье, общество, Харьков, Донецк, Херсон, Луганск, новости Украины, война в Украине

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