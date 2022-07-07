В начале следующей недели украинцев ожидает нежаркая и дождливая погода

Главное: В начале следующей недели в Украине ожидаются дожди. Будет не жарко.

Детали: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в начале следующей недели. Появился прогноз Гидрометцентра на понедельник, 11 июля.

Сообщается, что на большей части территории страны пройдут дожди.

Днем ожидается 19-28 тепла, а ночью плюс 12-22.

В Киеве должно быть сухо и облачно: днем прогнозируется плюс 23-25, а ночью 16-18 тепла.

Карта погоды:

В тему: Киев и область до конца недели будут поливать грозовые дожди.