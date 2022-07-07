Стало известно, сколько ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов уже поставили в Украину

Главное: В Украину поставили уже девять ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов. Однако для серьезного контрнаступления наши военные нуждаются еще в десятках.

Детали: США и союзники передали Украине уже девять американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии WSJ.

Он отметил, что передача HIMARS позволила силам Украины наносить удары по российским целям за линией фронта, которые ранее были вне досягаемости для наших бойцов.

«Девять HIMARS и аналогичных ракетных комплексов уже действуют в Украине, россияне беззащитны перед ними и очень обеспокоены», — говорит Данилов.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что с таким количеством соответствующих ракетных систем Украина пока может вести лишь оборонительную войну, для наступления — нужно гораздо больше.

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