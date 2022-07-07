Управделами УПЦ рассказал о псалме, который помогает искренне покаяться

Главное: Пророк Иоанн стоит на страже праведности и чистоты, он верный молитвенник и помощник во всех благих порывах

«1-й псалом необыкновенен. Он наполнен множеством смыслов разных уровней, вмещает в себя мудрость человеческую и надмирную, относится к конкретным историческим событиям, периодам и выходит за их временные рамки, излагает общее и касается каждого. Помимо пророчества о Христе, которое Давид положил этим псалмом и продолжил в последующих, можем найти здесь и откровение о Предтече и Крестителе Господнем Иоанне, о пути спасения, о добре и зле: „Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей“», — сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что миссия пророка Иоанна — приготовление пути Господу (Мал. 3:1), что подразумевает нравственное приготовление народа к пришествию Мессии.

«Задача эта была выполнена в конкретный исторический момент, но Предтеча и по сей день не оставил своей благой миссии, он продолжает ее воплощать в жизнь, помогая каждому ступившему на путь спасения приготовлять свое сердце к приходу в него Христа», — пояснил он.

Архиерей отметил, что святой Иоанн стоит на страже праведности и чистоты, он верный молитвенник и помощник во всех благих порывах.

«Пророк Иоанн — ангелоподобный человек. Величие его веры поражает воображение, сила его любви и преданности Богу не знает сравнения, духовные и физические подвиги видятся непосильными для человека, а смирение, мужество и терпение и вовсе выходят за рамки человеческого разумения. Он остается главным помощником для кающейся души», — сказал управделами УПЦ

Митрополит Антоний считает, что человек, который дистанцируется от греха и зла, предан и послушен Богу, выполняет Его заповеди, подобен мощному, сильному, здоровому, плодоносному дереву. «Именно таким вечнозеленым деревом веры в пустыне безверия был святой Иоанн, питавшийся из неиссякаемого Источника духовной пищи и духовного обновления. Живительным оазисом стал святой и в пустыне нашего с вами сердца», — добавл он.

«Предтеча был „светлою утреннею звездою“, которая блестела ярче всех других звезд на темном небосводе, предвещая новое утро благодатного дня, освещаемого духовным Солнцем — Христом. Не зря ветхозаветные пророчества оканчиваются тем, чем начинается Евангелие — повествованием об Иоанне Крестителе», — продолжил владыка.

Владыка констатировал, что призывая людей к покаянию, став примером смирения и послушания, Предтеча является корнем христианства, и жаль тех, кто не укореняется вслед за ним в добродетелях.

«Господь в сердце зрит. Не сможет нечестивый уйти от суда Божия, даже если пред людьми прикрылся благостной личиною. Господа не обмануть. Он ведает все пути, все мысли и тайные желания человеческие, Он ждет, когда в нашем сердце зажжется огонь покаяния, уготовленный Предтечей Господним, и тогда Он войдет в него, как в Свой дом», — заключил митрополит Антоний.