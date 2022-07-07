Россия больше не в состоянии атаковать более чем на одном направлении фронта, — Данилов

Главное: Российская армия уже не имеет сил атаковать более чем на одном направлении фронта. За четыре месяца полномасштабного вторжения стали заметными признаки истощения арсенала страны-агрессора.

Детали: Российская армия больше не имеет сил атаковать более чем на одном направлении фронта. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, чьи слова в среду, 6 июля процитировало издание WSJ.

В частности, секретарь СНБО сказал, что через четыре месяца после начала вторжения появились признаки истощения арсенала России.

Тем не менее, WSJ пишет, что после первых ошибок Россия нашла тактику, которая работает. На начальном этапе вторжения россияне пытались осуществить прорывы вглубь украинской территории. Они в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения.

В настоящее время российские войска наступают шагами под прикрытием артиллерии. Данилов сказал, что Россия накапливает очень большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым украинские военные не в состоянии справиться, и это дает россиянам преимущество.

По словам Данилова, пока что Украина должна вести оборонительную войну.

Прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS позволило Украине нанести удар именно по тем российским целям, которые ранее были вне досягаемости украинского оборудования. По его словам, россияне «беззащитны перед ними (HIMARS)». При этом Данилов отметил, что Украине потребуются еще десятки таких пусковых установок.

По словам секретаря СНБО, украинская армия использовала так много вооружения и боеприпасов советских времен, что постепенно ей необходимо будет полагаться на вооружение НАТО.

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