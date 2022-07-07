В МОН рассказали, кто будет отвечать за безопасность учебного процесса в школах и вузах

Главное: Во время сигнала тревоги всем участникам образовательного процесса нужно будет организованно пройти в укрытие и оставаться там до отбоя тревоги. За безопасность учебного процесса ответственность будут нести лично руководители учебных заведений.

Детали: Руководители учебных заведений будут нести личную ответственность за безопасность образовательного процесса. Об этом в среду, 6 июля, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Руководители украинских образовательных учреждений будут лично отвечать за создание безопасных условий для учеников, студентов и работников в новом учебном году», — сказано в рекомендациях Министерства образования и науки Украины относительно действий организации учебного процесса в 2022-2023 годах.

Согласно нормам, руководители должны будут обеспечить безусловное прерывание обучения в случае объявления сигнала Воздушной тревоги или других сигналов оповещения, если процесс образования будет осуществляться в очном или смешанном формате.

«В такой ситуации всем участникам образовательного процесса нужно будет организованно пройти в укрытие и оставаться там до отбоя тревоги», — уточняют в МОН.

При этом, обучение можно будет заканчивать в бомбоубежищах.

«После объявления о завершении тревоги работники и учащиеся смогут вернуться в помещение своего заведения для продолжения образовательного процесса, учитывая необходимую корректировку», — говорится в документе.

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