Война в Украине: названо число пропавших без вести людей

Главное: Война в Украине продолжается. Без вести пропали 6 720 людей.

Детали: В Украине продолжается война. Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил неприятные цифры, его цитирует «Укринформ».

По словам чиновника, в реестрах офиса Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, на учете есть ориентировочно 6 720 разыскиваемых лиц.

Он сказал: «У нас есть фото и понимание того, что люди не выходили на связь длительное время. 90% из них военные. Не факт, что они погибли, это может быть и плен, и фильтрационные лагеря, но люди в этом реестре, потому что с ними потеряна связь».

При этом уточняется, что по состоянию на 22 июня на учете Национальной полиции пропавшими без вести считаются 10,1 тысяч человек.

Отмечается: «Из них при особых обстоятельствах пропали 9,6 тысяч, а заявлений об исчезновении людей было где-то 20 тысяч. То есть половина из них рано или поздно находится, либо правоохранители это делают, либо сами люди выходят на связь. Что касается отдельной статистики по без вести пропавшим женщинам и детям, то у нас таких данных нет».

В тему: В Генштабе отменили скандальное решение о запрете передвижения по Украине без справки из военкомата.