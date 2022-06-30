Повестку в военкомат могут вручать не только военные

Главное: Повестки в Украине могут вручать не только представители военкомата. Это могут делать и представители органов местного самоуправления или органов внутренних дел.

Детали: В связи с войной в Украине повестки могут вручать в любом месте и не только представители военкомата. Адвокат юридической компании «Riyako&Partners» Екатерина Анищенко рассказала, что вручить повестку могут как сотрудники военкомата, а ныне «территориального центра комплектования и социальной поддержки», так и представители органов местного самоуправления или органов внутренних дел.

«Как правило, вручение повестки происходит с участием сотрудников военкомата и представителя полиции. Законодательных требований по месту вручения повесток нет. То есть они могут выдаваться в общественных заведениях, на рабочих местах, в домах и т.д.», — отметила Анищенко.

Адвокат Адвокатского объединения «Лещенко, Дорошенко и партнеры» Лидия Карплюк, добавила, что такие права также имеют жилищно-эксплуатационные организации, предприятия и учреждения, осуществляющие эксплуатацию домов, а также владельцы домов извещают о призывниках и военнообязанных.

Кроме того, они сообщают последним об их вызове в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки путем вручения повесток и обеспечивают прибытие по вызову.

«То есть все должностные лица всех вышеперечисленных субъектов не только имеют право, но и обязаны вручать повестки», — резюмировала адвокат.

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